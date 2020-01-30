Kazanan Süper Amatör'e yükselecek

Manisa’da Süper Amatör’e çıkacak son 2 takım pazar günü oynanacak olan müsabakalar sonrası belli olacak.

Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakaları 2 Şubat Pazar günü Manisa ve Salihli’de oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak. Salihli Emirspor ile Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor müsabakası saat 14.00’da Salihli Ramiz Turan Stadı’nda oynanırken, Laleli 1965 Nurlupınar müsabakası ise saat 14.00’da Manisa Sekiz Eylül Stadı’nda oynanacak. Müsabakalarda 90 dakika sonrası sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını Süper Amatör Küme’ye yazdıracak.



Taraftar planlaması yapıldı

Öte yandan müsabakaların oynanacağı statlardaki taraftar planlaması yapıldı. Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan Emirspor Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor karşılaşmasında kapalı tribünde Emir, açık tribünde Sarıgöl taraftarları yer alacak. Sekiz Eylül Stadı oynanacak olan diğer müsabakada ise tribün ve bölgesinde 1965 Nurlupınar, 19 Mayıs Stadı ve Sekiz Eylül Arası Laleli taraftarlar yer alacak. Kale arkasına ise taraftar alınmayacak.

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Salihli Kapancıspor ve Saruhanlı Belediyespor, Süper Amatör Küme’ye adını yazdırmıştı.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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