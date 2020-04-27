Yaprak üzümüne rakip oldu Asma yaprağı kazandırıyor Manisa'dan Türkiye'nin dört bir yanına taze yaprak gönderiliyor Yaprak toplayan Fatma Cihan: “Üzümden önce yapraktan gelir sağlıyoruz” Yaprak toplayan Dilek Kandemir: “Yaprak çoğaldıkça fiyatı düşüyor” Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nın üzümü gibi yaprakları da kalitelidir”

Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal üretim alanlarından Manisa’nın Salihli Ovası'nın en önemli gelir kalemlerinden biri olan çekirdeksiz Sultaniye üzüm sezonu öncesi asma yaprağı sezonu başladı. Sezonun başlaması ile birlikte Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağını tek tek titizlilikle toplayan köylü kadınlar, yaprakları ekonomiye kazandırıp, hem para kazanıyor, hem de aile bütçesine önemli bir ek gelir sağlıyor.

Sabah saat beşten, gündüz saat ikiye kadar yaprak topladıklarını belirten Fatma Cihan, “Hem sırayla birbirimizin bağının işlerini yapıyoruz, hem de topladığımız yapraklarla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, eşimize maddi katkı da bulunuyoruz. Kısacası yazın geçimimizi yapraktan elde ediyoruz” dedi. Üzümden önce yapraktan kazandıklarını vurgulayan Cihan “Bahar ayının gelmesiyle üzümden önce bağdan önce yapraktan gelir sağlıyoruz. Buda bize çok büyük katkı sağlıyor. Yaprağın zorlukları da var, bazen saat üçe kadar eve gidemiyoruz. Gün ilerledikçe ve yaprak çoğaldıkça, çok az para kazanıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız günler oluyor. Sonuçta bağımızın işini yapıp, yaprağı yere atmıyoruz” diye konuştu.



“Yaprak çoğaldıkça, fiyatı düşüyor”

Ek gelir amaçlı yaprak sezonuna başladıklarını dile getiren Dilek Kandemir, “Alıcılar geliyor, ilk başta fiyatı iyi gidiyor, fakat çoğaldıkça fiyatı düşüyor. Salamura yapıp, isteyenlere o şekilde de satabiliyoruz. Kendimize ve eşe dosta da salamura yapıyoruz. Tazecik yapraklar güzel oluyor. Salihli Ovası’ndaki bağlardan topladığımız tazecik yapraklardan sarma sarıyoruz, Baş kültürümüz olan yaprak sarması sofralarımızdan eksik olmuyor. Sarma çok güzel bir yiyecek ve ikram türü. Taze iken çok güzel oluyor, ama salamura yapınca da aynı tadı veriyor” şeklinde konuştu. Salihli Ovası’nda bağlardaki ara çalışmalarına başladıklarını belirten asma yaprağı toplayıcılarından Serap Kandemir, “Hem aramızı yapıp, hem de yaprağımızı topluyoruz. Yapraklarımızı gelen alıcılara satıyoruz. Satmadıklarımızı salamura yapıyoruz. Yaprak üzümden önce bizim gelir kaynağımız oluyor. Aşımız, evimizin ihtiyacımız, kısacası yaprak bizim her şeyimiz. Geliri ile motorlarımıza yakıt alıyoruz, bizim için gelir kaynağı” dedi.



“Üzümü gibi yaprakları da kaliteli”

Salihli Ovası’ndaki üzüm bağlarından yaprak alımlarının başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, “Türkiye’de sultaniye üzümünün en büyük ve verimli yeri olan Salihli Ovası’nda 115 bin dekar alanda gurur ve onurla her zaman en iyi üzümü yetiştirilmektedir. En iyi asma yaprağı da Salihli Ovası’ndaki bağlardan çıkmaktadır. Edirne’den Kars’a, Antalya’dan Rize’ye Türkiye’nin dört bir yanına ovamızdan bol miktarda ister salamura, ister taze bir şekilde yaprak gitmektedir” dedi.

Yaprağın köylü kadınlara ek gelir olduğunu anlatan Yalvaç, “Şuan yapraklar, 6 liraya kadar alıcı buluyor. Fiyatın durumu, arz ve talebe göre değiştiği için, şuan yaprak az fiyatlar iyi, fakat yaprak çoğaldıkça fiyatlar düşecektir” dedi. Alıcı ve üreticilere uyarılarda bulunan Yalvaç, “Alıcılarımız ve üreticilerimiz şuan dünyayı saran korona virüs salgınına karşı daha dikkatli olmalıdırlar” diye uyarıda bulundu.

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