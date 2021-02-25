Akhisarspor'da Mesut Dilsöz gönderildi

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.

Akhisarspor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz'e kesti. Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı. Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-02-25 17:42:36



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