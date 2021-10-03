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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de buluştu Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

İHA

Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de buluştu Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Manisa’da Yunusemre Belediyesi tarafından 6.’sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 14 boyda 64’ü başpehlivan yaklaşık 600 pehlivan Yunusemre’de kispet kuşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği kıyasıya gerçekleşen müsabakalarda altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu.
Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesi’nin Ortaköy Er Meydanı’nda 6.sını düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Nedim Gürel, Cengizhan Şimşek, Ali Gökçen gibi Türkiye'nin ünlü 64 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan Yunusemre Er Meydanı’na çıktı.
Müsabakalar öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, davetliler ve başpehlivanlarla birlikte vatandaşları selamladı. Güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Çerçi, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, protokol üyeleri, değerli misafirler bugün güreşlerimizi yapıyoruz. Türkiye’nin en başarılı başpehlivanları burada kıspet kuşanacaklar. Gençlerimizi ata sporumuz olan yağlı güreşe yönlendirmek istiyoruz. Bunun yanında spor kulübümüzde yaklaşık 2 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Müsabakalarda yer alacak güreşçilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki yılın ağalık açık arttırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağalık için, İş İnsanı Celal Yaz, İş İnsanı MHP Meclis Üyesi Osman Çimenoğlu, Mevcut Güreş Ağası Mehmet Ali Özcan yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 230 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası İş İnsanı Celal Yaz oldu. Açık arttırmanın ardından Başkan Çerçi, Güreş Ağası Celal Yaz ve ağalık için yarışan adaylarla birlikte vatandaşları selamladı.
Türkiye’nin en başarılı güreşçilerinin kispet kuşandığı müsabakalarda başpehlivanlar Yuntdağı’nda altın kemer sahibi olmak için ter döktü. Finalde Ali Gürbüz ve Cengizhan Şimşek güreşti. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi son Kırkpınar altın kemer sahibi Ali Gürbüz oldu. Müsabakalarda; 2.liği Cengizhan Şimşek, 3.lüğü ise Nedim Gürel ve Şaban Yılmaz elde etti. Şampiyonlara madalyasını Başkan Çerçi ve protokol üyeleri taktı.
Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Orta Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta Boy, Başaltı ve Baş olmak üzere 14 boyda gerçekleşen müsabakalar yoğun ilgi gördü. Müsabakalarda başarılı olan güreşçilere madalyalarını protokol üyeleri taktı.

Organizasyonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yunusemre İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP MKYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Borsası Başkanı Sadık Özkasap, davet edilen belediyelerin belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce güreşsever izledi.

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