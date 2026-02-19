Canlı
        Manisa sahur ve oruç saatleri: 2026 Manisa imsakiyesi ile akşam ezanı saat kaçta?

        Ramazan ayının başlamasıyla Manisa İmsakiye takvimi araştırılıyor. Tüm dünyada Müslümanlar, akşam ezanı ile yılın ilk orucunu açacak. Bu yıl 29 gün sürecek oruç kapsamında 2026 Manisa İmsakiye takvimi merak ediliyor. Peki, Manisa'da sahur ve iftar saatleri kaçta? İşte 2026 Manisa Ramazan imsakiyesi

        19.02.2026 - 15:44
        Manisa İmsakiye takvimi yayınlandı, böylece 2026 Manisa sahur ve iftar saatleri netleşti. Bu sene 29 gün tutulacak oruç kapsamında 2026 Manisa İmsakiye takvimi araştırılıyor. Peki, Manisa’da sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2026 Manisa sahur ve iftar saati

        MANİSA İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Manisa İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.28'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.59 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.15'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.27 olacak.

        MANİSA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        MANİSA İMSAKİYE 2026

        Manisa'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Manisa İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Manisa Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre, Ahmetli, Gölmarmara, Kavaklıdere

        Tüm Manisa ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        MANİSA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

        Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:

        Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)

        Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
