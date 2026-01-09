Habertürk
Habertürk
        Manisa'da fırtınada cami minaresi devrildi

        Manisa’da fırtınada cami minaresi devrildi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde, fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:39 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:40
        Fırtınada cami minaresi devrildi
        Olay, saat 19.00 sıralarında Çıkrıkçı Mahallesi’nde meydana geldi. Çıkrıkçı Mahallesi Camisinin minaresi, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi.

        Şans eseri olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve endişe yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

        Yetkiler tarafından minarenin enkazının yarın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı; kaçanların iş yerine sığındı

        Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmadan kaçanların bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

