Mansa Musa: Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı

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Forbes dergisinin geçen hafta yayımladığı 2019 milyarderler listesinin tepesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, yaklaşık 131 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle günümüzün en zengin kişisi olma unvanını elinde tutuyor.
Ancak, Bezos'un tüm zamanların en zengin insanı olması pek mümkün görünmüyor.
Zira bu unvan 14'üncü yüzyılda Batı Afrika'da bulunan Mali Krallığı'nın lideri Mansa Musa'ya ait. Musa'nın serveti bugün dahi tahmin edilemiyor.
University of California Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rudolph Butch Ware, "Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki, ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak tahayyül etmemizin imkanı yok" dedi.
ABD'de bulunan web sitesi Celebrity Net Worth, 2012 yılında Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Ancak tarihçiler, Musa'nın servetini rakamlarla ifade etmenin mümkün olmadığı görüşünde.
1280 yılında dünyaya gelen Mansa Musa, 1312 yılında tahta çıktı ve Mali Krallığı büyük bir genişleme dönemine girdi.
Musa zamanında krallığın sınırları bugünkü Senagal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi Sahili'ni içine alacak şekilde genişledi.
Musa'nın ele geçirdiği topraklar çok zengin yeraltı kaynakları barındırıyordu. Bunların başında da altın ve tuz geliyor.
British Museum'a göre, Musa döneminde Eski Dünya'da işlem gören altının yarısı Mali Krallığı'ndan geliyordu.
İnançlı bir Müslüman olan Musa, kutsal yerleri ziyaret etmek için Sahra Çölü ve Mısır üzerinden Mekke'ye gitmeye karar verdi.
Musa'nın 60 bin kişiyle birlikte yola çıktığı belirtiliyor. Kafilede askerler, ülkenin üst düzey yöneticileri ve bazı köleler de yer alıyordu. Kafilede yer alan 100 deve ise yüzlerce kilo saf altın taşıyordu.
Musa, Kahire'de üç ay boyunca konakladı ve bu süre zarfında halka o kadar çok altın dağıttı ki, Orta Doğu'da altın fiyatları çakıldı. Bu bolluk nedeniyle fiyatlardaki düşüşün Orta Doğu'ya maliyeti bugün 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Bazı kaynaklar, yaşanan ekonomik çöküş nedeniyle Musa'nın dönüş yolunda tekrar Kahire'ye uğrayarak, piyasadaki altının bir kısmını toplamaya çalıştığını söylüyor.
Musa, 1337 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti. Yerine oğlu geçti ancak imparatorluğu bir arada tutmayı başaramadı.
Mali Krallığı, Musa'nın ölümünün ardından dağılma sürecine girdi.
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