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Ark, "Sektörde eskiden mi tutunmak zordu, yoksa şimdi mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Her ikisi de... Her dönemin zorluğu var. Bu dönemin en büyük şansı internet. Yaptığın işe pek çok yapımcı 'hayır' dedi, internetten insanlara ulaşıyorsun. Eskiden bir yapımcıya bağlıydın. Şimdi de kolay olduğu için o kadar çok şarkı çıkıyor ki, aralarından sıyrılmak zor.

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Mansur Ark, günümüzdeki müzik sektörüyle ilgili, "Çok kaliteli işler de var, kötü işler de var. Teknoloji müzik yapmaya çok elverişli. Kimi ünlü olayım diye şarkı yapıyor, kimi müzik aşkı için severek yapıyor. Bizim zamanınımızda da kötü işler çıkabiliyordu. Benim şarkılarım için de zamanında 'antin kuntin' diyenler olmuştur ama sevildi hâlâ dinleniyor. Benim bir şey söylemem yanlış olabilir. Herkes ne istiyorsa yapsın, sonuçta dinleyici karar veriyor" ifadelerini kullandı.