Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi

Mansur Yavaş'ın hikayesi, yerelden genele uzanan bir başarı merdivenidir. Avukatlık cübbesini çıkarıp belediye başkanı koltuğuna oturduğu günden bu yana, şatafattan uzak, halkla iç içe ve hesap verebilir bir yönetim tarzını benimsemiştir. Özellikle pandemi döneminde ve ekonomik zorluklarda hayata geçirdiği sosyal yardım projeleri, sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de belediyecilik anlayışının sorgulanmasına ve değişmesine öncülük etmiştir. Siyasi arenadaki gürültüden uzak durarak sadece icraatlarıyla konuşulmayı tercih eden Yavaş, bu tavrıyla Türk siyasetinde "sessiz güç" olarak tanımlanmaktadır.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Başkent Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş kimdir sorusunun cevabı, kökleri derinlere uzanan bir Beypazarı ailesine işaret eder. 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen ilçesi Beypazarı'nda dünyaya gelmiştir. Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş çiftinin çocuğu olan Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü Beypazarı'nda tamamlamıştır. Çocukluk ve gençlik yılları, tarihi konakların ve geleneksel yaşamın iç içe olduğu bu ilçenin atmosferinde şekillenmiştir. Bu kültürel birikim, ilerideki belediyecilik vizyonunun temel taşlarını oluşturacaktır.

REKLAM Yükseköğrenim için İstanbul'a giden Yavaş, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından askeri savcı olarak vatani görevini tamamlamış ve sonrasında memleketi Beypazarı'na dönerek 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır. Hukukçu kimliği, onun adalet, hakkaniyet ve mevzuata uygunluk konusundaki hassasiyetinin temelini oluşturur. 1986 yılında Nursen Yavaş ile hayatını birleştiren Mansur Yavaş'ın bu evlilikten Armağan ve Çağlayan adında iki kızı bulunmaktadır. SİYASİ KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE BEYPAZARI EFSANESİ Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Mansur Yavaş, 1989 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nden (MÇP) Beypazarı Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetimlere ilk adımını atmıştır. 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştır. Ancak pes etmeyen yapısıyla çalışmalarına devam etmiş ve 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak %51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu tarih, hem Yavaş'ın hem de Beypazarı'nın kaderinin değiştiği andır. Belediye başkanlığı döneminde, "koruyarak yenileme" anlayışıyla hareket eden Mansur Yavaş nereli sorusunun cevabı olan Beypazarı'nı adeta bir açık hava müzesine dönüştürmüştür. Tarihi Beypazarı evlerinin restorasyonu, gümüş işlemeciliğinin (telkari) teşviki ve yöresel lezzetlerin markalaştırılmasıyla ilçeyi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Bu başarısı, sadece ilçenin ekonomisini canlandırmakla kalmamış, aynı zamanda ona "Tarihi Kentler Birliği" ödülü gibi birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandırmıştır. 2004 seçimlerinde oyunu artırarak (%55) yeniden başkan seçilen Yavaş, Beypazarı'nda yarattığı bu modelle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiştir.

REKLAM ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCULUĞU Beypazarı'ndaki başarısı, onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için doğal bir aday haline getirmiştir. 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın yarıştığı seçimde üçüncü sırada yer alarak %27 oy almıştır. Buna rağmen aldığı yüksek oy oranı, onun potansiyelini ortaya koymuştur. 2014 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olmuş ve çok tartışmalı geçen, elektrik kesintileri ve itirazlarla hatırlanan bir seçim sürecinin ardından az bir farkla seçimi kaybetmiştir. Bu süreçte MHP'den istifa eden ve bir süre siyasi parti üyeliği bulunmayan Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın (CHP ve İYİ Parti) ortak adayı olarak tekrar sahneye çıkmıştır. "Bereket ve Huzur" sloganıyla yürüttüğü kampanya, Ankara halkında büyük karşılık bulmuş ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde %50,93 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu zafer, Ankara'da 25 yıllık bir yönetim geleneğinin değişmesi anlamına geliyordu.