Mantar nasıl pişirilir? Mantar pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
Mutfakta sade ama etkileyici lezzetler yaratmanın sırrı, doğanın bize sunduğu malzemeleri doğru şekilde pişirmekten geçiyor. Mutfaklarda basit ama lezzet şöleni yaratacak ürünlerin başında ise mantar geliyor. Özelikle vejetaryen beslenmek isteyenlerin gözdesi olan mantar farklı pişirme teknikleri ile hem Türk hem de dünya mutfağında öne çıkıyor. Peki, Mantar nasıl pişirilir? Mantar pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
İlk bakışta basit gibi görünse de mantar pişirmek, aslında mutfakta ustalık isteyen işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Su oranı yüksek olan mantar, pişirme sırasında yapılacak küçük bir hata ile lezzet açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. İşte, mantar pişirmenin detayları ve püf noktaları.
MANTAR NASIL PİŞİRİLİR?
Mantar, hem lezzeti hem de besin değeriyle sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Ancak doğru pişirme yöntemiyle bu lezzeti en iyi şekilde ortaya çıkarmak mümkün. Mantarları pişirmeden önce temizlerken suyun altında uzun süre bekletmemeye özen gösterin; çünkü sünger gibi su çeker ve pişirme sırasında sulanarak lezzetini kaybedebilir. Bunun yerine nemli bir bez ya da kağıt havluyla silerek temizleyebilirsiniz. Pişirme sırasında yüksek ateş kullanmak, mantarın suyunu salmadan mühürlenmesini sağlar. Böylece hem daha aromatik bir tat elde edilir hem de mantarın dokusu korunur.
MANTAR PİŞİRME TEKNİĞİ NEDİR?
MANTAR TARİFİ
Lezzetli bir yemek ya da ara öğün yapmak isteyenler, mantar yemeği tariflerini araştırmaktadır. İşte pratik ve hızlı mantar tarifi:
Malzemeler:
Hazırlanışı:
MANTAR PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Mantar pişirirken dikkat etmeniz gereken bazı ince detaylar, yemeğin tadını doğrudan etkileyecektir. İşte doğru mantar pişirmenin püf noktaları: