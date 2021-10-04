DHA

Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, önceki gün öğle saatlerinde oturdukları mahallenin dağlık bölgesinde yağış sonrası kendiliğinden yetişen mantarları topladı. Mantarları pişirip akşam yemeğinde yedikten sonra kalanını da kahvaltıda tüketen 6 kişi, sonrasında sağlık sorunları yaşadı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 kişi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ADANA'YA SEVK EDİLDİLER

Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Remzi Akalın ve Selim Öztaş’ın tedavilerinin Dörtyol Devlet Hastanesi’nde sürdüğü, Adana'da tedavisine devam edilen 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.