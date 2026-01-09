Mapfre'den yeni marka kimliği

Sigorta, reasürans ve asistans hizmetleri alanlarında 5 kıtada 38 ülkede faaliyet gösteren Mapfre Grup, kurumsal kimliğini yeniledi. Yapılan açıklamaya göre; yeni kurumsal kimlik; MAPFRE’nin özündeki değerleri ve mirasını korurken, grubun bugün geldiği dinamik, yenilikçi ve dijital odaklı yapıyı daha net biçimde yansıtmayı hedefliyor.

Yeni kurumsal kimlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, şunları söyledi: “Bugün dünya çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Teknolojinin hayatın her alanına daha fazla nüfuz ettiği, müşteri beklentilerinin değiştiği ve iş dünyasının alışılmış kalıpların çok ötesinde yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Mapfre olarak biz de son yıllarda bu yeni dünyaya uyum sağlamak için içeride çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçtik. İş yapış biçimlerimizden müşteriye bakışımıza, teknolojiyi kullanma şeklimizden organizasyonel yapımıza kadar pek çok alanda değiştik; daha çevik, daha açık ve daha fazla sorumluluk alan bir yapı inşa ettik. Tüm bu yolculuk bize şunu net biçimde gösterdi: İçeride nasıl bir Mapfre’ye dönüştüysek, dışarıdan görünen Mapfre’nin de bunu yansıtması gerekiyordu. Zamanın ruhunu yakalayan, değişen dünyaya ve beklentilere daha doğru yanıt veren bir dile ihtiyaç vardı. Kurumsal kimlik değişimimiz, tam olarak bu ihtiyacın bir sonucu olarak hayata geçti. Bu anlamda dönüşümü sadece bir ‘yenilenme’ olarak değil, kim olduğumuzu daha doğru anlatma olarak görüyorum.

REKLAM Yeni kurumsal kimliğin yalnızca görsel bir yenilenme olmadığını vurgulayan Erdinç Yurtseven, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte öncelikle iletişim dilimizi sadeleştirdik. Görsel kimliğimizden kullandığımız dile kadar, müşterilerimizin Mapfre ile temas ettiği her noktada daha net ve daha kolay anlaşılır bir ifade sunmayı hedefledik. Markamızı artık küçük harflerle kullanıyoruz; bu yaklaşım, müşterilerimizle eşit, samimi ve yan yana duran bir ilişki kurma anlayışımızın görsel bir yansıması. Aynı zamanda dijital dünyada çok daha güçlü ve erişilebilir bir duruş sağlıyor. MAPFRE’nin en köklü simgelerinden biri olan yoncayı koruduk; ancak bugünün dünyasına uyarladık. Yonca, birlikteliği, yakınlığı, nezaketi ve sürdürülebilirliği temsil ederken, hafifçe ayrılan yaprağı dinamizmimizi, çevikliğimizi ve sürekli hareket hâlinde oluşumuzu simgeliyor. Kırmızı rengimizi ise daha canlı, daha cesur ve dijital dünyada daha görünür hâle getirdik. Bu da MAPFRE’nin enerjisini, gücünü ve her müşterimizin yaşam tarzına uyum sağlayan yaklaşımını daha güçlü biçimde yansıtıyor.”

Yeni kurumsal kimliğin, Mapfre Sigorta’nın güçlü finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme yaklaşımıyla da birebir örtüştüğünü vurgulayan Erdinç Yurtseven, finansal görünüme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün Mapfre’nin hisselerinin %70’i, MAPFRE Vakfı’na aitken, kalan %30’luk pay halka açık olup hisse senetleri borsada işlem görüyor. Bu özgün yapısıyla MAPFRE, toplumdan aldığını; insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan çok uluslu programlar ve sosyal faaliyetler aracılığıyla yeniden topluma kazandıran bir grup olarak konumlanıyor. Bu yaklaşım, Mapfre’nin yalnızca sosyal etki üretme biçimini değil, aynı zamanda finansal büyüme ve kârlılık yaklaşımını da uzun vadeli bir perspektifle şekillendiriyor. 2025 Eylül sonuçlarına baktığımızda, MAPFRE Grup’un prim üretimini 22,4 milyar Euro seviyesine taşıdığını görüyoruz. Grubun yaklaşık 9 milyar Euro düzeyindeki güçlü özkaynak yapısı, finansal sağlamlığımızın en önemli göstergelerinden biri. Karlılık tarafında ise 2025’in ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik artışla 830 milyon Euro net kâr elde ettik. MAPFRE için finansal sağlamlık her zaman en temel önceliklerden biri. Nitekim 2025 Eylül itibarıyla yüzde 201 seviyesindeki yükümlülük karşılama oranımız, grubun ne kadar güçlü ve dayanıklı bir finansal zemine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’ye baktığımızda ise Mapfre Sigorta, Grup içinde doğrudan sigortacılık faaliyetinde bulunulan 25 ülke arasında hem prim üretimi hem de net kâr büyüklüğü açısından 6’ncı sırada yer alıyor. 2025 yılını yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapattık; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık güçlü bir büyümeye işaret ediyor.”