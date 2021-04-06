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Maral: Çok zor bir süreçten geçiyoruz

Şarkıcı Maral, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, pandemi dönemiyle ilgili "Çok zor bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz. Geçen mart ayından beri birçok müzisyen arkadaşımız sahne almadı. Evde olduğum süreç içerisinde ben de ailemle daha çok vakit geçirdim" ifadelerini kullandı

Maral: Çok zor bir süreçten geçiyoruz - Magazin haberleri
"Çok zor bir süreçten geçiyoruz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Maral, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, pandemi döneminde yaşadığı avantajları ve dezavantajları anlattı.

Şarkıcı, "Çok zor bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz. Geçen mart ayından beri birçok müzisyen arkadaşımız sahne almadı. Evde olduğum süreç içerisinde ben de ailemle daha çok vakit geçirdim. Sosyal medyada yaptığım canlı yayınlar sayesinde, ulaşamadığım sevenlerime ulaştım. Onlarla bol bol sohbet ettim ve müzik yaptım" dedi.

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Maral, basın mensuplarının "Halay şarkınız dünya genelinde beğenildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Bu benim için çok gurur verici. Rabbime binlerce şükürler olsun. Artık ülke olarak dünyada sevilen bir halay şarkımız var. Sevgili Nusret bu şarkıda halay çekerek, şarkıyı bütün dünyaya duyurmuş oldu. Sonrasında Trump'ın kızı da şarkıyı beğendi. Ve halay şarkısı bambaşka bir yere gitti.

"DERSİMİ ÇOK İYİ ÇALIŞTIM"

Pandemi sürecinde boş durmadığını söyleyen şarkıcı, "Evde olduğum dönemde dersimi çok iyi çalıştım. İnanılmaz çalışmalar yaptım. Yeni projelerle, düet şarkılarla ve sürpriz sanatçı dostlarımla bomba gibi geliyoruz. Sanatçı dostlarımızın isimleri şimdilik sürpriz olsun. İkinci bir proje ise; ben türkü söyleyen bir kadınım. Türkü hayatımda her zaman olacak ama dönemin çok sevilen yeni teknolojik rap müziklerini türküyle mix yaparak okuyacağım. Bu mixlerde düet olacak" ifadelerini kullandı.

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