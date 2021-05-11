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Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 17. son bölüm

Maraşlı dizisi 17. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır? Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 17. son bölüm özeti...

Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 17. son bölüm

Maraşlı dizisinin 17. son bölümünde; İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 17. son bölüm...

MARAŞLI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

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