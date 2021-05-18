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Maraşlı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 18. son bölüm

Maraşlı dizisi 18. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümünde; istihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 17. son bölüm özeti...

Maraşlı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 18. son bölüm

Maraşlı dizisinin 18. son bölümünde; Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir? Maraşlı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 18. son bölüm...

MARAŞLI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

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