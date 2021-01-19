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Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 2. son bölüm...

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı 2. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yeni bölümüne Maraşlı'nın Mahur'a karşı düzenlenen suikast planı damga vurdu. Peki merakla araştırılan Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 2. son bölüm...

Ekranların yeni dizisi Maraşlı 2. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 3. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur’u koruma görevine geri döner. Maraşlı’nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak? Mahur’un suikast girişimden haberi yoktur.

Savaş’ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı’nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur’un bir planı vardır. Maraşlı’yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı? Firuzan, Sedef Hanım’dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır.

Hayal kırıklığına uğrayan Mahur’un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı? Savaş; Aziz Bey’e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur’un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz’in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI

Burak Deniz
Alina Boz
Kerem Atabeyoğlu
Saygın Soysal
Cemil Büyükdöğerli
Rojda Demirer
Melis İşiten
Cihan Yenici
Neslihan Acar
Sinem Akyol
Türkü Su Demirel
Gizem Kala
Bedriye Rosa Çelik

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