Son haftalarda yaşadığı stoper sorunuyla dikkat çeken Galatasaray’da kritik önem taşıyan Konya maçında Marcao forma giyemeyecek.

Yeni Malatya’yla oynanan Ziraat Kupası yarı final maçında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı defans oyuncusunun, sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Konya’da forma giyemeyecek olan 23 yaşındaki stoperin yerine ise Ryan Donk görev alacak.

Luyindama’nın cezası nedeniyle ligde Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında stoperde görev yapan Donk, kupada Luyindama’nın dönmesiyle birlikte orta sahada şans bulmuştu. Ancak bu kez de Marcao’nun sakatlanması Hollandalı oyuncuyu Konya deplasmanında yeniden defans oynamaya mecbur bıraktı.