Marco Asensio: İyi bir takıma karşı oynadık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Marco Asensio, galibiyeti değerlendirdi.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Rize'deki gol mü, buradaki gol mü daha güzel kendisine göre?" sorusunu yanıtlayan Marco Asensio "Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.