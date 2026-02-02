Habertürk
        Marco Asensio: İyi bir takıma karşı oynadık

        Fenerbahçe'nin orta sahası Marco Asensio, Kocaelispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynadık" dedi.

        Giriş: 02.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:05
        "İyi bir takıma karşı oynadık"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Marco Asensio, galibiyeti değerlendirdi.

        "İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

        "Rize'deki gol mü, buradaki gol mü daha güzel kendisine göre?" sorusunu yanıtlayan Marco Asensio "Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

        "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Şampiyonlukla ilgili konuşan Marco Asensio "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

