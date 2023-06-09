Marco Materazzi: Manchester City'nin kupayı alması hayal

Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Inter ve İtalya Milli Takım'ının eski futbolcusu Marco Materazzi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Manchester City'nin bu kupayı almasının hayal olacağını söyleyen Materazzi, "Bu kupayı alıp evimize götürmek bizim için olasılık dahilinde bir şey. Onlar için biraz daha hayal gibi duruyor" şeklinde konuştu.

"ZOR BİR KARŞILAŞMA BEKLİYORUM"

Bu maçın Inter adına büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Marco Materazzi, "Tabii ki dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Ama aynı zamanda bir noktada para yoksa başarının da gelmesinin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" şeklinde konuştu.

"HAKAN ARTIK BİZDEN BİRİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun kupayı İstanbul'da kaldırmasının önemli olacağını ifade eden eski İtalya Milli Takım kaptanı, "Hakan artık bizden biri. Çok iyi oynayacağını da düşünüyoruz. Bizden biri olduğu için de kupayı burada kaldırması onun için önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.