Marco Paixao, zirvenin tek sahibi

İHA

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahı olmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, Altay formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 19 da gol kaydetti. Bu süreçte 38 yaşındaki oyuncu, takımının en fazla gol atan futbolcusu olurken, Spor Toto 1. Lig’deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen ve 18 golü bulunan Kabongo Kasongo’yu da geride bıraktı. Böylece tecrübeli forvet, ligdeki gol krallığı yarışında da zirveye tek başına oturdu.

Öte yandan Marco Paixao, dün oynanan Denizlispor müsabakasından öncede Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar’dan 100’ler kulübüne girdiği için 100 numaralı forma ve plaket aldı.