        Marco Rubio: Eski dünya artık yok

        Marco Rubio: Eski dünya artık yok

        ABD Dışişleri Marco Rubio, dünyada yaşanan değişimleri işaret ederek "Eski dünya artık yok. Açıkçası benim büyüdüğüm dünya yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz." dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 19:41 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:41
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eski dünya artık yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz" dedi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği seyahat öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, Avrupalılara yönelik mesajının bir yıl öncesine göre daha uzlaşmacı olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bence onlar, nereye gittiğimizi, nereye gitmek istediğimizi, onlarla birlikte nereye gitmek istediğimizi bilmek istiyorlar. Bu önemli bir konferans" şeklinde cevap verdi. Rubio, "Bence çok önemli bir dönüm noktasındayız. Dünya gözümüzün önünde çok hızlı değişiyor. Eski dünya artık yok. Açıkçası benim büyüdüğüm dünya yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz ve bu, hepimizin bunun nasıl görüneceğini ve rolümüzün ne olacağını yeniden incelemesini gerektirecek. Bu konuda birçok müttefikimizle özel olarak görüşmeler yaptık ve bu görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Umarım cumartesi günü ve orada yapacağımız toplantılar bizi bu yöne doğru götürecektir" ifadelerini kullandı.

        "Savaşın bitmesini istiyoruz"

        Rusya'nın kış mevsiminde Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırılarını devam ettirmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Rubio, "Bu korkunç bir durum. Bu bir savaş. Bu yüzden savaşın bitmesini istiyoruz. İnsanlar acı çekiyor. Yılın en soğuk zamanı. Akıl almaz bir acı. Savaşların sorunu bu. Savaşların kötü olmasının nedeni de bu ve bu yüzden 1 yıldan fazla bir süredir bu savaşı sona erdirmek için çok çalıştık" şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/SHAWN THEW, temsilidir

