Marco Rubio: Eski dünya artık yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eski dünya artık yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği seyahat öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, Avrupalılara yönelik mesajının bir yıl öncesine göre daha uzlaşmacı olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bence onlar, nereye gittiğimizi, nereye gitmek istediğimizi, onlarla birlikte nereye gitmek istediğimizi bilmek istiyorlar. Bu önemli bir konferans" şeklinde cevap verdi. Rubio, "Bence çok önemli bir dönüm noktasındayız. Dünya gözümüzün önünde çok hızlı değişiyor. Eski dünya artık yok. Açıkçası benim büyüdüğüm dünya yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz ve bu, hepimizin bunun nasıl görüneceğini ve rolümüzün ne olacağını yeniden incelemesini gerektirecek. Bu konuda birçok müttefikimizle özel olarak görüşmeler yaptık ve bu görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Umarım cumartesi günü ve orada yapacağımız toplantılar bizi bu yöne doğru götürecektir" ifadelerini kullandı.