        Marco Rubio, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

        Marco Rubio, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, Almanya'da bir araya geldi. Görüşmede, yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 00:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marco Rubio, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında bir araya geldi.

        Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

        Görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.

        ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı.

        Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.

        *Haberin fotoğrafı, İHA tarafından servis edilmiştir

