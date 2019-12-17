Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

İç güvenlik operasyonları kapsamında,Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor
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