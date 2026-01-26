Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

        Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

        Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 27-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valiliği duyurdu! Kentte 5 gün süreyle eylem yasağı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamada, yarın Nusaybin ilçesinde Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşle ilgili olarak, son dönemde Türkiye genelinde ve sınır dışında yaşanan gelişmeler ile bunların kente olası etkileri dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

        Değerlendirme sonucu söz konusu yürüyüş bahane edilerek yürüyüşün yapılacağı tarih öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'e veda

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?