Karısını pompalı tüfekle öldürdü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü
İddiaya göre, ilçenin kırsal Atalar Mahallesi'nde yaşayan Ali K. (85) evde uyuduğu sırada eşi Latife K'ye (80) pompalı tüfekle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Latife K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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