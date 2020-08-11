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Mardin'de çocuk evinden çıkarılan Amine'ye bakanlık sahip çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mardin'de koruma ve bakım altında kalan Amine A.'nın çocuk evinde kalması için harekete geçti.

Mardin
HABERTURK.COM

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mardin’de koruma ve bakım altında olan kızımız Amine A. ile yakından ilgilendik. Amine A., Çocuk Evleri Sitemizde hizmet almaya devam edecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mardin'de yaşayan, üniversite sınavlarına hazırlanan Mardin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Amine A. 18 yaşını doldurduğu için Musa Cihaner Çocukevi'nden çıkarıldı.

Amine, Twitter'dan yaptığı çağrıda yetkililere seslenerek, "Kalacak hiçbir yerim yok. Defalarca yetkili kişilerin kapısına dayandım hiçbir yanıt alamadım. Her gün farklı bir arkadaşımda kalıyorum. Kitaplarım ve eşyalarım bir arkadaşımın evinin deposunda kalıyor. Kurulu düzenim yok. Çalışamıyorum. Bana yardım edebilecek yetkililere sesleniyorum, lütfen durumumu değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.

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