        Mardin'de elektrik direğinde akıma kapılan işçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin'de elektrik direğinde akıma kapılan işçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mardin'de elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan işçi akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Afif Değirmencioğlu, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 12:34
        8 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin’in Savur ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu (44), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        AKIMA KAPILIP YARALANDI

        DHA'daki habere göre olay; 15 Mart’ta Mardin’in Savur ilçesinde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu, akıma kapılarak ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalesi yapılan Değirmencioğlu, ambulansla Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

        Buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Değirmencioğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Afif Değirmencioğlu, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Değirmencioğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

