Mardin'de elektrik direğinde akıma kapılan işçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mardin'de elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan işçi akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Afif Değirmencioğlu, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Mardin’in Savur ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu (44), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
AKIMA KAPILIP YARALANDI
DHA'daki habere göre olay; 15 Mart’ta Mardin’in Savur ilçesinde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan enerji şirketi çalışanı Afif Değirmencioğlu, akıma kapılarak ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi yapılan Değirmencioğlu, ambulansla Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Değirmencioğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Afif Değirmencioğlu, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Değirmencioğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.