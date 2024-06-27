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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de evini yakarak eşi ve annesinin yaralanmasına neden olan şüpheli İstanbulda yakalandı | Son dakika haberleri

        Mardin'de evini yakarak eşi ve annesinin yaralanmasına neden olan şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Midyat'ta annesi ve eşiyle tartışıp, üzerlerine kilitlediği evi ateşe veren şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:36
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        Evi ateşe vermişti! Yakalandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde oturduğu evi ateşe vererek eşi ve annesinin yaralanmasına neden olan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

        Annesi ve eşi içeride iken evi ateşe verdi
        Annesi ve eşi içeride iken evi ateşe verdi Haberi Görüntüle

        AVCILAR'DA AMANSIZ TAKİP

        İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Midyat'ta çıkardığı yangının ardından İstanbul'a kaçtığı tespit edilen V.B'nin izini Avcılar ilçesinde buldu.

        MAHKEMECE TUTUKLANDI

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        Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arama kararı bulunan V. B'nin 5 gün süreyle saklandığı adresi yakın takibe alan ekipler, operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        EVİ YAKIP KAÇMIŞTI

        Midyat Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, 22 Haziran'da eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evi ateşe vermişti.

        Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkonundan atlayan V.B, daha sonra kaçmıştı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli V.B'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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