Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Mardin'de kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin Derik'te 14 yaşındaki kız çocuğu, kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, bir çobanın evdeki 2 çocuğun çığlıklarını fark etmesiyle ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 01:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında anne ve babası çalışmak için Antalya’da olan Nur Banu Ötünç (14), halasının evinde kalmaya başladı.

        Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti.

        TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

        Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nur Banu'nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Her şey 30 saniyede oldu

        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #mardin
        #haberler
        #Derik
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü