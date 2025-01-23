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        Haberler Gündem Güncel Mardin'de salep fidesi dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Mardin Büyükşehir'in dağıttığı salep fideleri toprakla buluştu

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla salep fideleri dağıttı. Artuklu ve Savur ilçelerinde farklı alanlarda deneme amaçlı salep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:51 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:51
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        Mardin'de salep fidesi dağıtıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bölgedeki tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmak ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla, çiftçilere salep bitkisi fideleri dağıttı.

        Artuklu ve Savur ilçelerinde farklı alanlarda deneme amaçlı salep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu.

        Proje ile, bölgede tarımsal faaliyetlere alternatif, yüksek gelir sağlayan ürünlerin desteklenmesi ve yeni tarım arazilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahip olan salep bitkisinin Mardin'de tanıtılması ve çiftçilere kazanç sağlayan bir ürün olarak benimsetilmesi hedefleniyor.

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        #salep fidesi
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