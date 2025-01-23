Mardin'de salep fidesi dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bölgedeki tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmak ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla, çiftçilere salep bitkisi fideleri dağıttı.

Artuklu ve Savur ilçelerinde farklı alanlarda deneme amaçlı salep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu.

Proje ile, bölgede tarımsal faaliyetlere alternatif, yüksek gelir sağlayan ürünlerin desteklenmesi ve yeni tarım arazilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahip olan salep bitkisinin Mardin'de tanıtılması ve çiftçilere kazanç sağlayan bir ürün olarak benimsetilmesi hedefleniyor.