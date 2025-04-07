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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Ahmet Durak'ın cinayet şüphelisi E.M., yakalandı. Durak'ın 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:16
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        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
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        Mardin'de olay, 2 Nisan'da saat 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkiinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak (32), iddiaya göre uyarmak istedi.

        ÇIKAN TARTIŞMADA VURULDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

        HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

        Şüpheliler kaçarken, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi, R.H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU

        Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, bu sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        5 ay önce evlenen Ahmet Durak, baba olacaktı.
        5 ay önce evlenen Ahmet Durak, baba olacaktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada tabancayı ateşleyen şüphelinin E.M. olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçedeki adresine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi! Haberi Görüntüle
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