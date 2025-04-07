Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...

Mardin'de olay, 2 Nisan'da saat 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkiinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak (32), iddiaya göre uyarmak istedi.

ÇIKAN TARTIŞMADA VURULDU DHA'daki habere göre bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ Şüpheliler kaçarken, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi, R.H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, bu sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü.