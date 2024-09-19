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        Adliye çıkışı tarafların yakınları arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde tutuklanan cinsel istismar şüphelisi Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:50
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        Adliye çıkışı tarafların yakınları arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde tutuklanan cinsel istismar şüphelisi Z.A. ile mağdur zihinsel engelli kadının yakınları arasında, adliye önünde tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi’nde ismi açıklanmayan zihinsel engelli kadın, iddiaya göre Z. A.’nın cinsel istismarına maruz kaldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Midyat Adliyesi’ne sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararından ardından adliye çıkışında iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga anı da yoldan geçen bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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