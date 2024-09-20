İş insanının, kaybolduktan 140 gün sonra kuyuda cesedi bulundu; 2 tutuklama

MARDİN'de iş insanı İsmail Demir’in (37), kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ta su kuyusunda başı taşla ezilip, ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. Teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan Demir'in arkadaşları Hamdullah Önen (36) ile Ömer Demir (26) tutuklandı.

Midyat ilçesinde 25 Nisan'da tekstil işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Demir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının ihbarıyla Demir hakkında arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Demir'in son görüldüğü bölgeler ile iş yerinin çevrelerindeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, Demir'in son görüldüğü sokakta, bir aracın üzerindeki yansımadan başka bir aracın sokağa girdiği belirlendi. Takibe alınan ve Şırnak'ın İdil ilçesine gittiği belirlenen şüpheli aracın izini süren ekipler, ailenin de şüphelendiği kişiler olan, Demir'in yakın arkadaşı Hamdullah Önen ile Ömer Demir'in de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.