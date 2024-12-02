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        Havaların soğuması 'Medeniyetler beşiği' Midyat'ın turizmini etkilemedi

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 'Medeniyetler beşiği', 'Dinler ve diller diyarı', 'Ezan ve çan sesinin birlikte çaldığı şehir' olarak da adlandırılan Mardin'in Midyat ilçesinde soğuk havaya rağmen yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:20
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        Havaların soğuması 'Medeniyetler beşiği' Midyat'ın turizmini etkilemedi
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 'Medeniyetler beşiği', 'Dinler ve diller diyarı', 'Ezan ve çan sesinin birlikte çaldığı şehir' olarak da adlandırılan Mardin'in Midyat ilçesinde soğuk havaya rağmen yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Mardin'in Midyat ilçesinde turizm sezonu, kış aylarına girilmesine rağmen kapanmadı. Aralık ayında yurt içinden ve yurt dışından Midyat'a ziyaretçiler, gelmeye devam ediyor. Orta Doğu Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan, farklı inanç ve kültürlerden insanların buluşma noktası olan, tarihi yapılarıyla da açık hava müzesini andıran ilçeye gelenler, tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezip, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Bir yandan birçok film ve dizinin çekildiği tarihi mekanlarda fotoğraf çektiren turistler, bir yandan da yöresel şallar bağlayarak, ellerine ve yüzlerinde de 'Dek' adı verilen yöresel kınayı yaptırıyor.

        'ESKİ SENELERE GÖRE DAHA YOĞUN'

        Turizmci Veysi Tasman, yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen senelere istinaden daha yoğun. Sezon bu kadar uzun sürmüyordu. Demek ki Midyat tanıtılıyor, Midyat seviliyor. 12'nci aya girmemize rağmen turist yoğunluğu hala aynı şekilde devam ediyor. Eski senelere göre daha yoğun. Gelen turistlerimizin ilgisini çoğunlukla tarihi evler, telkari ve gümüş sanatı çekiyor. Turist memnun, millet de memnun, esnafımız da memnun. İnşallah önümüzdeki yıllar da bu şekilde devam eder" dedi.

        'MİDYAT, YILIN HER AYI ÇOK GÜZEL'

        İlçeye gelen turistlerin ellerine kına ile bin yıllık geçmişi bulunan Süryani taş işleme motiflerini çizen ressam Uğur Ertek, "Midyat, yılın her ayı çok güzel. Kışın da güzel oluyor. Sonbaharın etkisi ile biraz da kışa doğru yaklaştık, hava biraz daha ılıman; çok çok soğuk değil. Çok güzel bir şekilde gezilip, görülebilir Midyat. İnsanlar buraya geliyorlar, bizi bulmaya çalışıyorlar. Bizi buldukları zaman, onlara 'dek', kına yapıyoruz. Mardin'in bin yıllık kültürünü elimizden geldiği kadarıyla bu sokakta hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Gönlümüzün sevgisiyle, aşkla onlara motifleri inceliyoruz ve yapıyoruz. Süryani kardeşlerimizin taşa yaptığı motifleri ellerine kına yardımıyla, o sanatı işliyoruz. Herkesi Midyat'a bekliyoruz" diye konuştu.

        'İNSANLARI ÇOK NAZİKLER'

        Almanya'dan gelen üniversite öğrencisi Sadiya Fahsi, ilçeyi çok beğendiklerini ifade ederek, "Almanya’dan geldik. Yarım senelik burada okuyoruz. Erasmus programı ile. Doğu turu yapmaya geldik. Midyat'a gelelim dedik. Çok güzel, burayı çok beğendik. Çok eski bir şehir, çok kutsal bir yer. Bence çok güzel bir havası var. İnsanları çok iyi, çok nazikler. Burayı çok beğendik" dedi. Kıbrıs'tan gelen Mukaddes Turan ise ilçenin tarihi dokusunu çok beğendiğini belirterek, "Buraya geldik, çok beğendik. Kültürel bir yapısı var; Mardin'in de Midyat'ın da. Buranın yapısına, dokusuna. hayran kaldık. Kına yaptırdık. Eğlendik, keyifliydi. Tekrar gelir miyim, evet gelirim" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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