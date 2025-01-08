Mardin'de silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
MARDİN'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
MARDİN’de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (40), B.A. (20) ve F.B. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan B.A.'nın başına kurşun isabet ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bazı şüpheliler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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