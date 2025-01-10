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        Mardin'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü asılsız çıktı; kedisi için ambulans isteyen var

        MARDİN'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 64'ü gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:15
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        Mardin'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü asılsız çıktı; kedisi için ambulans isteyen var
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        MARDİN’de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yüzde 64’ü gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkezde görevli personelden Fatma Öztürk, bazen acil durumlar dışında da arandıklarını belirterek, “Biz her çağrıya cevap vermekle yükümlüyüz. Ancak çok sayıda gereksiz çağrılar geliyor. Örneğin kedisi hasta olup ambulans talep eden var, çocuğun okul kaydını başka okula almak isteyen veliler oluyor” dedi.

        Mardin’den 2024’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yüzde 64’ünü gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar oluşturdu. Çağrı merkezini çok kez asılsız yere arayan 111 kişiye ‘Kabahatler Kanunu’na göre toplamda 201 bin TL ceza kesildi. Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça dil bilen tercümanlar tarafından da turistler için hizmet sunulduğunu dile getiren Karaboğa, engelli vatandaşların da engelsiz 112, E-Call gibi uygulamalarla ulaşabildikleri gibi kısa mesaj (SMS) yoluyla da ihbarda bulunabildiklerini kaydetti. Karaboğa, “Ekol sisteme sahip olan araçlar ise kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girer ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arar. 112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit eder” diye konuştu.

        ‘994 BİN ÇAĞRIDAN 352 BİNİ VAKAYA DÖNDÜ’

        2024 yılına ait istatistik verilerini de paylaşan Karaboğa, konuşmasına şöyle devam etti:

        “2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’mize yaklaşık 994 bin çağrı geldi. Bunlardan 352 bini vakaya döndü. Vakaya dönme oranımız yüzde 36 civarında. Vakaya dönmeyen çağrı oranımız ise yüzde 64’tür. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara idari para cezası uyguluyoruz. 2024 yılı içerisinde 111 kişiye 201 bin lira idari para cezası uyguladık. Aramalar devam ettiği sürece bu idari para cezası iki kat olacak şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Asılsız çağrıların oranı 2019’da yüzde 95'ti. 2020'de yüzde 90'a, 2021’de yüzde 84'e, 2022’de yüzde 79’a, 2023’te yüzde 67’ye, 2024’te yüzde 64’e indi. Çok şükür asılsız çağrı oranlarımız azalıyor. Çağrıları cevaplama süremiz yaklaşık 1,3 saniye. Acil durum ekiplerinin olay mahalline hareketleri yaklaşık 90 saniye içinde başlıyor. Yani 90 saniyede burada ihbarı alıp acil durum araçları olay yerine hareket ediyorlar. Bizler vatandaşlarımızdan 112’yi sadece acil durumlarda aramalarını, acil durumlar dışında 112 acil hattını meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü hattın meşgul olması demek acil durumda olan vatandaşların 112’ye ulaşamaması demektir. Bu da belki can ve mal kaybına sebep olacaktır. Bunun bilinmesini rica ediyoruz.”

        ‘LÜTFEN SADECE ACİL DURUMLARDA 112’Yİ ARAYIN’

        Merkezde görevli personelden Fatma Öztürk de bazen acil durumlar dışında da arandıklarını belirterek, “Biz her çağrıya cevap vermekle yükümlüyüz. Ancak çok sayıda gereksiz çağrılar geliyor. Örneğin kedisi hasta olup ambulans talep eden var, çocuğunun okul kaydını başka okula almak isteyen veliler oluyor. Bu da acil durumda olanların buraya daha kısa sürede ulaşmasına engel olabiliyor. Lütfen sadece acil durumlarda 112’yi arayın” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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