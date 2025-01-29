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        Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer maçına hazırlanıyor

        TFF3'üncü Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 2 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:25
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        Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer maçına hazırlanıyor
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        TFF3’üncü Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 2 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

        TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 18’inci hafta karşılaşmalarında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer Futbol Kulübü maçına hazırlanıyor. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ulaş Ulusan, Bursa Nilüfer Futbol Kulübü maçının zor bir maç olduğunu ve takım olarak bu maça konsantre bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Mardin 1969 Spor olarak çok iyi gidiyoruz. Son maçta da taraftarımız ve Sayın Bakanımızın destekleriyle de çok güzel bir galibiyet aldık. Bu olumlu ivmeyi sürdürmek ve Mardin 1969 Spor taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bursa'dan 3 puan alarak döneceğiz” dedi.

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