Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        4 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

        MARDİN merkezli 4 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama
        ABONE OL

        MARDİN merkezli 4 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 41 uzun namlulu silah, 26 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 39 şarjör, 8 bin 831 mühimmat ve 900 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklan...
        Mardin merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklan...
        Midyat'ta "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Midyat'ta "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (3)
        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı (3)
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer FK maçının hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer FK maçının hazırlıklarına başladı
        MAÜ, Semmelweis Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı
        MAÜ, Semmelweis Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı