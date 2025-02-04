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        21 kişinin öldüğü kazanın davasında 2 TIR şoförü için tutuklama talebi reddedildi

        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyeti, 2 TIR şoförü için istenen tutuklama talebini reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:50
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        21 kişinin öldüğü kazanın davasında 2 TIR şoförü için tutuklama talebi reddedildi
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        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyeti, 2 TIR şoförü için istenen tutuklama talebini reddetti.

        Kaza, 20 Ağustos 2022'de Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

        33 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA

        Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

        TUTUKSUZ SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

        Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023'teki 3'üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023'teki 4'üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7'nci duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz, Yunus Şataflı ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G., duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatı, dosyadaki delillerin göz önünde bulundurularak şoför Şataflı ile Gündüz'ün tutuklu olarak yargılanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, adli tedbirlerin devamına karar verip, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

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