Kızıltepe'de sağanak; yollar göle döndü
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; cadde ve sokaklar göle döndü.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; cadde ve sokaklar göle döndü.
Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eski Hastane Caddesi ve Şanlıurfa Caddesi’nde su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı işyerlerini ise su bastı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.