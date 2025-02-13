Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de, altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de, altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu
        ABONE OL

        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu.

        Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak’ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı. Yapılan kazıda, PKK’lı teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü...
        GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü...
        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de cip ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 Spor maçına kar altında hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 Spor maçına kar altında hazırlanıyor