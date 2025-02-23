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        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3)

        KAVGAANI KAMERADAMardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 02:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 02:25
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        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3)
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        KAVGAANI KAMERADA

        Mardin’de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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