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        Mardin'de hortum kamerada

        MARDİN'in Derik ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:00
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        Mardin'de hortum kamerada
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        MARDİN’in Derik ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Derik ilçesine bağlı kırsal Kayacık Mahallesi ile kırsal Bayır Mahallesine bağlı Akaş mezrasında, akşam saatlerinde hortum oluştu. Olayda, hortuma kapılan birçok tavuk ölürken, 3 ev, 3 araç ve 1 traktör ile elektrik direkleri ve meyve ağaçları zarar gördü. Hortum anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, hortum çıkan bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        ‘HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

        Kırsal Kayacık Mahallesi’nde oturan Ramazan Taner (40), daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade ederek, “Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Bir baktık, garip garip sesler geldi. Çıktık dışarı, hortum çıktığını gördük. Evin duvarları kalkıp iniyordu. Ev uçacak sandık. Pencerelerin hepsi patladı, bütün eşyalar uçarak birden dağıldı. Eşyalar ve halılar yer değiştirdi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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