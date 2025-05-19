Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de açılan 'Gönül Mutfağı'nın geliri Hatay'daki öğrencilerin öğle yemeğinde kullanılacak

        MARDİN'de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yeni işletmesi Gönül Mutfağı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de açılan 'Gönül Mutfağı'nın geliri Hatay'daki öğrencilerin öğle yemeğinde kullanılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin yeni işletmesi Gönül Mutfağı’nın açılışı yapıldı. 25 kadının istihdam edildiği işletmenin tüm geliri, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacının karşılanması için kullanılacak.

        Mardin’in merkez ilçesi Artuklu’da, BM Küresel Gıda Kahramanı, sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir tarafından kurulan Mardin Gönül Mutfağı’nın açılışı gerçekleşti. Açılışa Vali Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun, Gazeteci Celal Korkut, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve çok sayıda davetli katıldı.

        ‘SOFRALAR YALNIZCA KARIN DOYURMAK İÇİN DEĞİLDİR’

        Açılışta konuşan Canan Akkoyun, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yaşadığımız üzücü olaylar bizlere bir kez daha hatırlattı ki; aramızdaki bağın güçlendiren şey, aslında insanların birbirine uzattığı eldir. Bu sofrada bu elin ta kendisidir. Bu projeye vesile olan, yapılmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

        ‘HATAY İLE MARDİN’İ BİRBİRİNE BAĞLAMAYI DÜŞÜNDÜK’

        Şef Ebru Baybara Demir de, şunları söyledi:

        “9 Şubat 2023 sabahında kurduğumuz ‘İskenderun Gönül Mutfağı’ projesi bir çığ gibi büyüdü. Allah, bir daha o acıları yaşatmasın. Biz, 8 ilçede 120 noktada her gün 70 bin kişiye sıcak yemek veren bir sistem kurduk. Proje kapsamında 30 milyon sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 2023 yılı benim için de önemli bir yıl. Gastronominin Nobeli’ni dünyada alan 8’inci şef olarak ülkeme getirdim. Bir de para ödülü verildi. Ben bu para ödülünü Hatay’daki depremzedelere bağışladım. Ancak İspanya bunu kabul etmedi. Bunu sürdürülebilir bir projeye çevrilmesi talep edildi. Topraktan Tabağa Kooperatifi, sevgili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte uzun yıllardır büyük bir çaba ile bir araya getirdiğimiz çok özel bir proje. Sosyal bir proje ve burada kazanılan bütün para yatırıma, istihdama ve kadın çiftçilere aktarılıyor. Bunu devam ettirmek istedik. Hatay ile Mardin’i bir birine bağlamayı düşündük. Şu an devam eden bir projemiz var. Hatay’da devlet okullarında günde 3 bin 300 çocuğa sıcak yemek pişiriyoruz. 50 istihdam sağlayarak çocukların beslenmelerine katkı sağlıyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrenci ile başlayacak. Burada çoğunluğu kadın olan 25 istihdam sağlanacak. Gelen misafirlere en iyi şekilde yemeğimizi sunacağız. Kazanılan bütün para, devlet okullarında okuyan çocukların yemek ihtiyacında kullanılacak.”

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutukla...
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutukla...
        Kızıltepe'de asayiş uygulaması yapıldı
        Kızıltepe'de asayiş uygulaması yapıldı
        Mardin'de devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü
        Mardin'de devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü
        Devrilen forkliftin sürücüsü öldü
        Devrilen forkliftin sürücüsü öldü
        Savur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Savur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı