Mardin'de orman yangını (3)

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.