Mardin'de yumruklu ve tekmeli kavga: 4 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Z.A. (40), O.A. (28), M.A. (32) ve B.A. (22) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, yaralılar da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.