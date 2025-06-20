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        Mardin'de yumruklu ve tekmeli kavga: 4 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:15
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        Mardin'de yumruklu ve tekmeli kavga: 4 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında, Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Z.A. (40), O.A. (28), M.A. (32) ve B.A. (22) yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, yaralılar da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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