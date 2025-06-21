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        Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'deTIR ile çarpışan motosikletteki Kadir Atay (18) öldü, Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 04:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 04:50
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        Mardin'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MARDİN'deTIR ile çarpışan motosikletteki Kadir Atay (18) öldü, Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Eskiyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklette bulunan Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Serhat Atay ise ilk müdahalesi sonrası ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kadir Atay’ın cenazesi, hastane morguna gönderilirken, ismi öğrenilemeyen TIR şoförü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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