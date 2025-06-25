Mardin'de 25 ton saman ile sulama boruları yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınında 25 ton saman ve yaklaşık 300 sulama borusu yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan anız yangını, tarlada bulunan saman balyaları ile sulama borularına sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, 25 ton saman ve yaklaşık 300 sulama borusunun yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.