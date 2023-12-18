Mardin Valisi Akkoyun, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin temel amaçları olduğunu belirtti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin temel amaçları olduğunu belirtti.

Vali Akkoyun, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarma teşkilatına şehrin güvenliğini sağlamak adına yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak suç ve suçluyla mücadelede gösterdikleri başarılara dikkati çeken Akkoyun, "Toplum olarak işbirliği içinde olmalı, şüpheli durumları yetkililere bildirmeli ve güvene dayalı ilişkimizi güçlendirmeliyiz. Unutmayalım ki güvenli bir Mardin ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Daha güvenli bir geleceği inşa etmek için el birliği ile çalışıyoruz ve çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek temel amacımızdır. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir." diye konuştu.

Kentte kasım ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 40 operasyon düzenlendiğini aktaran Akkoyun, vatandaşların desteğiyle terör örgütleri ile mücadeleyi aynı irade ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

- "İlimizde 2023'te yakalanan düzensiz göçmen sayısı 322"

Düzensiz göçle etkin mücadele için merkez Artuklu ilçesinde "Mobil Göç Noktası Aracı"nın hizmet vermeye başladığını, ilerleyen zamanlarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde de bu hizmetin başlayacağını dile getiren Akkoyun, "Bu üç mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadelede gücümüz ve imkanlarımız daha da artacaktır. İlimizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2023 yılında 322'dir. Ayrıca 9 organizatör de yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. Ülkemizin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz de karalılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelenin de hassasiyetle sürdüğünü anlatan Akkoyun, bu kapsamda kasım ayında 128 operasyon düzenlendiğini, 123 kişinin gözaltına alındığını, bu şüphelilerden 22'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede ise 68 operasyon düzenlendiğini, 46 kişinin gözaltına alındığını anlatan Akkoyun, huzur ve güven uygulamaları kapsamında aranan 441 kişinin de yakalandığını kaydetti.

Vali Akkoyun, siber suçlara yönelik de güvenlik güçlerinin etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Mardin'de gelişen ulaşım ağı ile geçmiş yıllara göre trafik kazalarında da azalma görüldüğüne işaret eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Yaralanma ve ölümleri azaltmak için kurallara uymamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan bir kez daha trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Trafik denetimleri kapsamında kasım ayında kontrol edilen araç sayısı 165 bin 456, denetlenen okul servisi aracı sayısı ise 1848'dir. Emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil eğitim araçları ile okul çağındaki çocuklarımızda trafik bilincini oluşturmak için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Tüm bu çalışmalar ışığında kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre Mardin'de ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 6 azalma görülmüştür."

Kentin huzur ve güvenliği için vatandaşların da desteğiyle yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Akkoyun, vatandaşlardan 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istediklerini söyledi.

Akkoyun, yapılan her ihbarın hassasiyetle değerlendirilip, gereğinin yapılacağının bilinmesini istediklerini sözlerine ekledi.