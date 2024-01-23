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        Mardin'de hamsi festivali düzenlendi

        Mardin'inKızıltepe ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:27
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        Mardin'de hamsi festivali düzenlendi
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        Mardin’inKızıltepe ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi.

        Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle Halı Caddesi’nde Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Kızıltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi misafirlere ikram edildi.

        Mardin Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği Başkanı Harun Çınar, Rize’den getirdikleri 1 ton hamsiyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

        Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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