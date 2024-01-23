Mardin'de hamsi festivali düzenlendi

Mardin’inKızıltepe ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi.

Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle Halı Caddesi’nde Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Kızıltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi misafirlere ikram edildi.

Mardin Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği Başkanı Harun Çınar, Rize’den getirdikleri 1 ton hamsiyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.